SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdülkadir Ömür: Çalışmayı hiç bırakmadım

Abdülkadir Ömür: Çalışmayı hiç bırakmadım

28.11.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Abdülkadir Ömür: Çalışmayı hiç bırakmadım
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ikinci golünü atan Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Çalışmayı bırakmadığını söyleyen Ömür, "Yaşanmış bazı üzücü olaylar var. Çalışmayı bırakmadım. Taraftarımıza her zaman hak verdim. Onlar da benim en iyi performansımı vermemi istiyor. Pes etmedim. Herkes bana destek verdi. Form tutmaya başladım. Onun meyvesini alıyorum şu an." dedi.

Nwakaeme ile ağabey - kardeş gibi olduklarını söyleyen genç futbolcu, "Karagümrük'ün topa sahip olacağını biliyorduk. Zevkli bir futbol yapıları var. Top onlardaydı, biz geçiş oynamaya çalıştık. Maçın başlarında meyvesini başladık. Top orada Tony'e gidince aklıma direkt Bursaspor maçı geldi. Ağabey kardeş gibiyiz. O beni gördü. Ben de yaydan vurdum." ifadelerini kullandı.

10 numara pozisyonunda oynaması hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Şu aralar 10 numaralarda oynuyoruz. Hocanın kararına göre, maça göre bazen kanat bazen 10 numara oynuyorum. Takıma en iyi katkı verebileceğim yerde, hocamın kararıyla oynuyorum." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyorİnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Trabzonspor Abdülkadir Ömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim

Beşiktaş'ta yıldız isim sezonu kapattı

Beşiktaş'ta yıldız isim sezonu kapattı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.