SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

30.04.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası duygusal anlar yaşandı. Futbolcular; Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür, "Maç başlamadan önce çok duygusal anlar yaşadım. Soyunma odasında Uğurcan'ın yanına gittim hiç benimle konuşmadı. Sonra Dorukhan'ın yanına gittim. Şampiyon olursak bana sakın dokunma yoksa ağlarım dedim. Maç bitti, Dorukhan'ın dokunmasına gerek kalmadan ağlamaya başladım." dedi.

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

"BANA SAKIN DOKUNMA"

329870c98d913dad76b584fe232e7c42

Canlı yayında maç sonunda röportaj veren Abdülkadir Ömür, "Dorukhan'ın yanına gittim. Şampiyon olursak bana sakın dokunma yoksa ağlarım dedim. Maç bitti, Dorukhan'ın dokunmasına gerek kalmadan ağlamaya başladım." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadıTrabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadı
Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...
Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...Galatasaray'da 9 bilet kesildi! Gelecek sezonda yoklar...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Dorukhan Toköz Uğurcan Çakır Abdülkadir Ömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.