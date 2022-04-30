Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

"BANA SAKIN DOKUNMA"

Canlı yayında maç sonunda röportaj veren Abdülkadir Ömür, "Dorukhan'ın yanına gittim. Şampiyon olursak bana sakın dokunma yoksa ağlarım dedim. Maç bitti, Dorukhan'ın dokunmasına gerek kalmadan ağlamaya başladım." dedi.



