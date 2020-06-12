Abdulkadir Ömür'den maç sonu açıklaması

Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür attı. Göztepe'nin tek golü ise Alparslan'dan geldi.

"BİR HAYALİMİZ VAR..."

Trabzonspor’un yıldızlarından Abdülkadir Ömür, “Bizim için gerçekten zor maçtı. Diri takım, iyi başlamıştık. Kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Altın değerinde 3 puandı. Geri kalan maçları kazanmak istiyorum. Uzun sakatlık ardından geri döndüm. döndükten sonra pandamı süreci başladı. 3 ay zordu. Çok iyi çalıştık. Bir hayalimiz, hedefimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Ropörtaja ayağında buzla gelen Abdülkadir Ömür, “Kramp girmişti alt adaleme. Yarın bir MR’a gideceğiz, MR’dan sonra belli olacak” dedi.

"DAHA FARKLI SKOR YAPABİLİRDİK"

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutlarım. Daha farklı skor da yapabilirdik. 10 kişi kalınca nasıl oynanır diye arkadaşlar söylediklerimizi yaptılar. 1-2 tane etki oldukları pozisyon var ama kazandık. Hedefe bir adım daha yaklaştık. Bugünkü oyunu merak ediyordum. İyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"7 HAFTAMIZ KALDI"

Hüseyin Çimşir, "Fiziksel olarak iyi durumdaydılar. 7 haftamız kaldı. Bu iş kolay değil emek lazım. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Camiamız bize destek olsun. İnşallah arzuladığımız şampiyonluğa hep beraber ulaşırız" ifadelerini kullandı."

