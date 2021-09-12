Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. Haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında şaşırtan bir olay yaşandı. Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken sahaya bir taraftar girdi.

Karadeniz ekibinin yıldızı Abdülkadir Ömür'ün yanına kadar giden taraftarın elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e vererek ''Düzgün top oyna'' dediği iddia edildi.

DIŞARI ÇIKARILDI

Koşarak ilerleyen taraftar Abdülkadir Ömür’ün yanına kadar gitti. Ömür’e bir şeyler söyleyen taraftar güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldı.

Oyun taraftarın dışarı çıkarılması sonrasında kaldığı yerden devam etti.

MAÇTAN ALINDI

Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.

Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etmeye başladı. Genç oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

RIDVAN DİLMEN: AĞLAMAZSA KÖTÜ

Dilmen, "Abdülkadir üzülmezse, ağlamazsa kötü. O yüzden iyi futbolcu olacak. Evet çıkarıldı, tepki gördü ama ağlamazsa sıkıntı var. Kendini böyle boşaltacak. Canım yandı. Kolay değil. Hepimiz ağladık. Bunu yaşayacak. Hocası gönlünü alır. Hocası çıkar anlatır. Hocasına niye çıkardı diyemem. Şoka ihtiyaç vardı. Onu yaptı. Hoca oyuncu ilişkisinde olur." dedi.

