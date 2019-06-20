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Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a inanılmaz teklif

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, Monaco'nun yıldız oyuncu için 16 milyon Euro bonservis, 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif ettiğini söyledi.

Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a inanılmaz teklif

LigRadyo'ya konuşan Trabzonsporlu Abdülkadir ve Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, transferler hakkında şu bilgileri verdi:

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Abdülkadir için daha çok teklif var. Bunlardan en iyi teklif Monaco'dan geldi. Monaco, Abdülkadir için 16 milyon Euro bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışınan pay veren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'in satışı için pek niyetli değil. Ağaoğlu yönetimi bu yıl şampiyonluk kazanacak bir kadroya odaklanmış durumda. Bu nedenle de Abdüladir'i takımın önemli bir parçası olarak görüyorlar.

DORUK TOKÖZ

Şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Sosyal medyada yazılan teklifler doğru değil. Sadece Udinese kulübünün Dorukhan'ın bonservisi için 7 milyon euro'luk bir teklifi var buna 1 milyon euro da performans bonusu ekleyecekler. Ancak bu teklifi Beşiktaş yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir satış olmazsa da Dorukhan'ın yeni bir hoca ile kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelmesi mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür monaco Dorukhan Toköz

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