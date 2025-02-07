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Abdülkadir Ömür İngiltere istediğini bulamadı! Süper Lig'in eski yıldızı Türkiye'ye geri döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 14:18
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Trabzonspor'daki performansıyla parlayan ve İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür burada beklediğini bulamazken Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür İngiltere istediğini bulamadı! Süper Lig'in eski yıldızı Türkiye'ye geri döndü

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Rizespor, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'den stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

ANLAŞMAYA VARDI

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Rizespor, şimdi de Trabzonspor'da parlayan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek için anlaşmaya vardı.

AYRILMAYI İSTİYORDU

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2024 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan 25 yaşındaki 10 numara, beklenen performansı sergileyemedi. Son 5 maçta kadroya giremeyen Ömür, kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.

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transfer Süper Lig Abdülkadir Ömür son dakika hull city
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