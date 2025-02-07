Abdülkadir Ömür İngiltere istediğini bulamadı! Süper Lig'in eski yıldızı Türkiye'ye geri döndü

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Rizespor, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'den stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

ANLAŞMAYA VARDI

Rizespor, şimdi de Trabzonspor'da parlayan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek için anlaşmaya vardı.

AYRILMAYI İSTİYORDU

2024 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan 25 yaşındaki 10 numara, beklenen performansı sergileyemedi. Son 5 maçta kadroya giremeyen Ömür, kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.