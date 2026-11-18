Futbol kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Toni Kroos, katıldığı bir YouTube programında futbol oynadığı dönemde kendisini en çok etkileyen statlardan birine değindi. 2024 yılında, 34 yaşındayken profesyonel futbol kariyerini noktalayan Alman yıldız, Galatasaray'ın stadındaki atmosferden övgüyle bahsetti.

ATMOSFERİ UNUTAMADI

Kariyeri boyunca birçok önemli deplasmanda sahaya çıkan Toni Kroos, Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda yaşattığı atmosferin kendisinde ayrı bir iz bıraktığını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu yoğun baskıya dikkat çeken Alman futbol adamı, statta yaşananların yalnızca yüksek sesli tezahüratlardan ibaret olmadığını belirtti.

"KULAKLARINDA FİZİKSEL BİR BASKI HİSSEDİYORSUN"

Ali Sami Yen Stadı'ndaki atmosferi anlatan Kroos, taraftarların rakip takım üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etti:

"Ali Sami Yen stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü. Sen topu ilk kez kaybedene kadar aralıksız ıslıklıyorlar. Gerçekten inanılmaz bir baskı var. Mesele sadece gürültü değil; adeta kulaklarında fiziksel bir baskı hissediyorsun. Atmosfer inanılmazdı, çok etkileyiciydi."

Kroos'un açıklamaları, Galatasaray taraftarının Avrupa futbolunda yarattığı atmosferin yıldız futbolcular üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.