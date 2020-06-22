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Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez ardı ardına 2 hafta gol attı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 21:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste ikinci maçında da golünü attı.

Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez ardı ardına 2 hafta gol attı

20 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'deki ilk deplasman golünü Aytemiz Alanyaspor'a atmıştı. Ömür, 2017-2018 sezonunda bordo-mavili takımın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta takımı adına bir gol kaydetmişti. Genç yıldız, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste ikinci maçında da golünü attı.

3 GOL 2 ASİST

Başarılı oyuncu bu sezon 14 maçta 3 gol ve 2 asistlik katlı ile oynadı.

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