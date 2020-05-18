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Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor rakam!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2020 08:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız ekibi Nice, rekor bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor rakam!

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Fransız ekibi Nice devreye girdi. France Football, kırmızı-siyahlı kulübün, stili Lionel Messi'ye benzetilen 20 yaşındaki Ömür için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Trabzonspor, Abdülkadir'i Nice'e satması durumunda üst üste 2 sezonda Fransa Ligue 1'e futbolcu göndermiş olacak.

Bordo-mavililer geçen yıl da takımın bir diğer genç yeteneği Yusuf Yazıcı'yı Lille'e yollamış ve bu transferden bonuslarla birlikte 17.5 milyon Euro gelir elde etmişti.

REKOR KIRACAK

Eğer Trabzonspor, Nice’den gelecek teklifi kabul ederse Abdülkadir Ömür, Süper Lig’den yurt dışına gönderilen en pahalı üçüncü futbolcu olacak. 17.5 milyon Euro’ya Lille satılan bir başka Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’yı geride bırakacak olan genç yıldız, Cenk Tosun ve Elvir Baljic’in ardından üçüncü sıraya yerleşecek.

Bilindiği üzere Cenk Tosun 2017 yılında Beşiktaş’tan Everton’a 22.5 milyon Euro’ya, Elvir Baljic ise 1999 yılında 21 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olmuştu. (Skor)

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