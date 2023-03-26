SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Abdülkerim Bardakçı'dan Stefan Kuntz'a gönderme! "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"

Abdülkerim Bardakçı'dan Stefan Kuntz'a gönderme! "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"

26.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, A Mili Takım kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili konuştu. Ermenistan maçına günler kala kadrodan çıkarıldığı açıklanan Abdülkerim, bu konuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Abdülkerim Bardakçı'dan Stefan Kuntz'a gönderme! "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından neden çıkarıldığını kendisinin de bilmediğini ifade etti.

"NASIL ÇIKARTILDIĞIMI BEN DE ANLAMADIM"

451

A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.

KUNTZ'UN AÇIKLAMASI

641f4da34e3fe02c14b60269

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'
O sözler üzerine UEFA harekete geçti!O sözler üzerine UEFA harekete geçti!
Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanetOkan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet
Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Türkiye Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz aday aday kadro galatasaray galatasaraylı hedefi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'

Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'

İstiklal Marşı esnasında küstahça hareket!

İstiklal Marşı esnasında küstahça hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Esra Ezmeci'yi şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Esra Ezmeci'yi şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.