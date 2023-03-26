Abdülkerim Bardakçı'dan Stefan Kuntz'a gönderme! "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından neden çıkarıldığını kendisinin de bilmediğini ifade etti.

"NASIL ÇIKARTILDIĞIMI BEN DE ANLAMADIM"

A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.

KUNTZ'UN AÇIKLAMASI

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."



