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Abdullah Avcı 307 gün sonra sahalara dönüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.11.2020 14:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sahalara yeniden dönüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında bordo-mavili takımın başında ilk Süper Lig maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam yeni heyecana galibiyetle başlamak istiyor.

Abdullah Avcı 307 gün sonra sahalara dönüyor

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yeni bir heyecan yaşanıyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sahalara Trabzonspor'un başında çıkmanın heyecanını yaşarken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörü ile birlikte 5. haftalık aradan sonra galibiyetle taşınarak Süper Lig'de üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

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307 GÜN SONRA YENİDEN YEŞİL SAHALARDA

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 19 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından yeşil sahalara veda etmişti. Bordo-mavililerin 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağırlayacağı maçta Trabzonspor'un başında 307 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak olan tecrübeli teknik adam yeni takımıyla İstanbul dışında ilk tecrübesini yaşayacak.

SÜPER LİG'DE 334 MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk, Süper Lig'de ise 334 maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam ligde Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. İki İstanbul takımını çalıştıran Avcı, Anadolu'da çalıştırdığı ilk takım ise Trabzonspor oldu. Süper Lig'de bugüne kadar 333 maça çıkan Avcı, 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 553 puan toplarken, 1.66 puan ortalaması elde etti.

ABDULLAH AVCI'NIN İLK ON BİRİ MERAKLA BEKLENİYOR

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor, 6 puan ile 17. sırada yer aldı. Teknik Direktörü Eddie Newton'un ilk 7. haftada ısrarla sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yaparak Alanyaspor karşısına çıkan İhsan Gündüz Derelioğlu, sahadan 1-1'lık skorla ayrılmıştı. Bordo-mavililerin milli arada takımın başına getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise nasıl bir dizilişle ve kadro ile sahaya çıkacağı ise merakla bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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