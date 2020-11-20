Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu. Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.

Çebi, "Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor’dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi" dedi.

Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, "Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor’a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı’nın hem Trabzonspor’un başına geçtikten sonra Beşiktaş’tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti. Urgancılar, "İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir teknik direktör görüntüsü olacak. Bu etik olmaz" diye konuştu.