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Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı’nın alacakları için kendilerine 19 milyon TL'lik ihtarname yolladığını açıkladı.

Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu. Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.

Çebi, "Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor’dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi" dedi.

Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, "Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor’a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı’nın hem Trabzonspor’un başına geçtikten sonra Beşiktaş’tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti. Urgancılar, "İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir teknik direktör görüntüsü olacak. Bu etik olmaz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE ABDULLAH AVCI'NIN ANLAŞMASI

Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 Euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.

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AVCI TRABZONSPOR'DAN NE KADAR KAZANIYOR

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirmişti.

Bordo-mavili kulüp, 2,5 yıl için Avcı'ya toplam 20 milyon lira ödeme yapacak. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Profesyonel futbol takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya 2020-21 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2021-22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir."

NEDEN 19 MİLYON TL

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta olduğu dönem hakedişi olan 6 milyon TL'yi almış durumda. Avcı, çalışmadığı dönem ve Trabzonspor'un başına geçtikten sonra iki anlaşma arasındaki farkı talep ediyor. Beşiktaş, yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor ile Avcı arasındaki sözleşmenin son yılı dışında kalan bölüm arasındaki farkı ödemekle yükümlü. Bu tutar da 19 milyon TL.

(AJANSSPOR)

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