Abdullah Avcı Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor

Beşiktaş yönetimi, takımın başına Abdullah Avcı’yı getirmek için temaslarına devam ediyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek için bir süre önce çalışmaya başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Abdullah Avcı ile masaya oturdu.
Yapılan görüşmede Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşan Avcı, Siyah Beyazlılar'a kesin kararını bildirmedi.
Medipol Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.
Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman katbetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.
(NTV)
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