Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla ve geçirdiği süreçle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için yönetim harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un milli futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirerek moral verdiği öğrenilirken, yönetim cephesi de oyuncunun sözleşmesini ödüllendirme niteliğinde yenileme kararı aldı.

DEVRE ARASINDA YENİ MUKAVELE İMZALANACAK

Mevcut anlaşması 2028 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yeni bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Yönetimin, bu hamleyle hem oyuncunun takımda motivasyonunu artırmayı hem de sergilediği istikrarlı gelişim karşılığında maaşında ciddi oranda bir iyileştirme yapmayı hedeflediği belirtildi.

SKORA KATKI SAĞLAYAMADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Barış Alper Yılmaz'ın, yaşanan bu gelişmelerin ardından sahadaki performansına yeniden odaklanması bekleniyor. Teknik heyet, milli oyuncunun kısa süre içinde form grafiğini yükselterek takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmaya devam edeceğine inanıyor.