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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istediği Barış Alper Yılmaz'ın maaşında ciddi bir artış yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk da milli futbolcuyla görüşerek moral verdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla ve geçirdiği süreçle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için yönetim harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un milli futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirerek moral verdiği öğrenilirken, yönetim cephesi de oyuncunun sözleşmesini ödüllendirme niteliğinde yenileme kararı aldı.

DEVRE ARASINDA YENİ MUKAVELE İMZALANACAK

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda 1

Mevcut anlaşması 2028 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yeni bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Yönetimin, bu hamleyle hem oyuncunun takımda motivasyonunu artırmayı hem de sergilediği istikrarlı gelişim karşılığında maaşında ciddi oranda bir iyileştirme yapmayı hedeflediği belirtildi.

SKORA KATKI SAĞLAYAMADI

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz operasyonu! Yeni sözleşme ve ciddi zam yolda 2

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Barış Alper Yılmaz'ın, yaşanan bu gelişmelerin ardından sahadaki performansına yeniden odaklanması bekleniyor. Teknik heyet, milli oyuncunun kısa süre içinde form grafiğini yükselterek takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olmaya devam edeceğine inanıyor.

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