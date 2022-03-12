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Abdullah Avcı: Daha şampiyon olmadık

12.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şeyimiz yok. Kazanmak istiyoruz, her şeyi kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta cuma günü haftanın ilk maçı var. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.

Abdullah Avcı: Daha şampiyon olmadık

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından şu açıklamaları yaptı:

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

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Abdullah Avcı, "Taraftarlara teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok keyifli bir akşam, şarkıları da çok güzel. Umarım böyle devam eder. Göztepe takımının maçtan önce analizini yaptığımda en fazla direkt oynayan, 2. topları alan, kenar ortalarda en etkili takım olduğunu gördüm. Kenar ortalardan ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Vurdurduk, çizgiden çıkan var. Konsantrasyonumuz bozuktu. 0-0'da pozisyonlarımız var. Bizim gibi takıma taraftar destek veriyor evet ama bazen hızlı oynamamamız gereken yerlerde oynayınca oyun geçişe dönüyor. 2-2 içeri girdik. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Takım savunmasında az pozisyon verdik. Aksiyonun olduğu, gelgitinin olduğu bir oyundu." dedi.

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

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Abdullah Avcı, "Çok güzel ve özel bir sene. Bütün kupalara talibiz. Daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şeyimiz yok. Kazanmak istiyoruz, her şeyi kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta cuma günü haftanın ilk maçı var. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. Bu zamana kadar kazanarak geldik. 21 galibiyetimiz var sanırım, 7 beraberlik, tek mağlubiyet o da golü kendi kalemize attık. Oyuncularımı tebrik ederim. Çok mutluyuz, özel bir senede özel işler yapılıyor. Harika, başkana, yönetime, taraftara, çalışan her personele bu güzel anı bize yaşattıkları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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