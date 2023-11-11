Abdullah Avcı'dan canlı yayında beklenmedik hareket! Oyuncusunu yerden yere vurdu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta yüksek enerjili bir maç oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı sonrası ne kadar çor zor bir müsabakaya çakacağımızı biliyorduk. Hafta içinde rakibimize çalıştık. Biz oyunu santim santim planlarken biz sayısal olarak her yerde bir fazla olmamız gerekiyor. İlk 45 dakika benim hoşuma gitmeyen durumlar oldu. Isınmada bana bilgi geldi. Enerjimizin iyi olmadığı yönünde yardımcı antrenörlerimizden. Futbolda her tekniğe taktiğe çalışıyorsun. Bu işin duygusunu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor" diye konuştu.

"BU İŞ BİR TAKIM OYUNUDUR"

İkinci yarıya taktik değiştirerek çıktıklarını belirten Avcı, "Sonrasında baskı yaptık ve golü bulduk. Sonrasında yemeyeceğimiz bir gol yedik. Ben bu işe ilkokuldan değil ana okuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Çok tekrarlar yapıyoruz ve bu iş bir takım oyunudur. Duygularınla oynayamazsın. Takım için oynanır. İkinci yarı oynanan oyundan memnunum, tabii ki eksiklerimiz var. Çok tekrarlar yapmamız gerekiyor. Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekibimiz var. Daha hızlı daha baskılı ve onunla beraber kaliteyi daha yukarıya çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. 4 maçta 10 puan. Bu harika, bizi hızlandıracak. Milli ara öncesi moral oldu. Onuachu’nun attığı gol fantastik bir gol, ona ayrı bir parantez açıyorum" ifadelerini kullandı.

"OLMUYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK BAY BAY"

Gol yiyeceklerini hisettiğini belirten Avcı, "O topun atılmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu oyuncularda yaşayacak. Her anı yaşıyorum. Oyuncu da yaşaması lazım. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Bay bay. Net bu oyun bir organizasyonu oyunudur. Gelişimimizi hızlandırmamız lazım" diyerek sözlerini tamamladı.





