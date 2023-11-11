SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı'dan canlı yayında beklenmedik hareket! Oyuncusunu yerden yere vurdu

Abdullah Avcı'dan canlı yayında beklenmedik hareket! Oyuncusunu yerden yere vurdu

11.11.2023 10:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilkokuldan değil ana sınıftan başlamış gibi çalıştığını belirterek, "Gol olacağını hissettim. Bunu oyuncu da hissedecek. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. bay bay" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta yüksek enerjili bir maç oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı sonrası ne kadar çor zor bir müsabakaya çakacağımızı biliyorduk. Hafta içinde rakibimize çalıştık. Biz oyunu santim santim planlarken biz sayısal olarak her yerde bir fazla olmamız gerekiyor. İlk 45 dakika benim hoşuma gitmeyen durumlar oldu. Isınmada bana bilgi geldi. Enerjimizin iyi olmadığı yönünde yardımcı antrenörlerimizden. Futbolda her tekniğe taktiğe çalışıyorsun. Bu işin duygusunu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor" diye konuştu.

"BU İŞ BİR TAKIM OYUNUDUR"

avci-ts

İkinci yarıya taktik değiştirerek çıktıklarını belirten Avcı, "Sonrasında baskı yaptık ve golü bulduk. Sonrasında yemeyeceğimiz bir gol yedik. Ben bu işe ilkokuldan değil ana okuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Çok tekrarlar yapıyoruz ve bu iş bir takım oyunudur. Duygularınla oynayamazsın. Takım için oynanır. İkinci yarı oynanan oyundan memnunum, tabii ki eksiklerimiz var. Çok tekrarlar yapmamız gerekiyor. Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekibimiz var. Daha hızlı daha baskılı ve onunla beraber kaliteyi daha yukarıya çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. 4 maçta 10 puan. Bu harika, bizi hızlandıracak. Milli ara öncesi moral oldu. Onuachu’nun attığı gol fantastik bir gol, ona ayrı bir parantez açıyorum" ifadelerini kullandı.

"OLMUYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK BAY BAY"

b5cdd7bf40e54e30bd43f08b9c07ab8c

Gol yiyeceklerini hisettiğini belirten Avcı, "O topun atılmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu oyuncularda yaşayacak. Her anı yaşıyorum. Oyuncu da yaşaması lazım. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Bay bay. Net bu oyun bir organizasyonu oyunudur. Gelişimimizi hızlandırmamız lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muslera ve Icardi bu akşam oynayacak mı?Muslera ve Icardi bu akşam oynayacak mı?
Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!
Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiasıGalatasaray tarihine geçecek transfer iddiası
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Süper Lig maçı süper li
En Çok Okunan Haberler
Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!

Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kapmak üzere!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Muslera ve Icardi bu akşam oynayacak mı?

Muslera ve Icardi bu akşam oynayacak mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.