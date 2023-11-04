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  4. Abdullah Avcı'dan derbide Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'ya özel önlem! Bir an yanından ayrılmayacak...

Abdullah Avcı'dan derbide Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'ya özel önlem! Bir an yanından ayrılmayacak...

04.11.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kritik mücadelede zorlu rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki ekipte hazırlıklarını tamamlarken Abdullah Avcı Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Dzeko için özel bir önlem aldı. İşte detaylar...

Abdullah Avcı'dan derbide Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'ya özel önlem! Bir an yanından ayrılmayacak...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bordo-Mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe mücadelesine öğrencilerini özel olarak hazırladı. Bu doğrultuda son idmanda özellikle ekstra duran top ve yan top çalışmaları gerçekleştirildi.

Avcı, bu konuda Sarı-Lacivertli ekibin zaafiyetlerini öğrencilerine tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe’nin zaaflarından yararlanmak istiyor.

BANIYA'YA 'DZEKO' GÖREVİ!

edindzeko

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Rayyan Baniya, her geçen gün grafiğini yükseltmeye devam ediyor... Milli futbolcu, özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda konsantre olmuş görüntüsü ile teknik ekibin gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncuya da Fenerbahçe maçı için özel bir görev verildi. Genç futbolcu, Kanarya’nın yıldızı Edin Dzeko’yu kıskaç altına alacak.

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