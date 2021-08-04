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Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "Yanlış yaptı"

04.08.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Molde maçı öncesi konuştu.

Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "Yanlış yaptı"

Trabzonspor'un Molde ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı öncesinde Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"MOLDE ZOR BİR RAKİP"

Molde'nin kolay bir rakip olmadığını belirten Abdullah Avcı "Molde, şu ana kadar 18 resmi müsabaka oynadı. Uzun zamandır da Avrupa liglerinde yarışan, sistemi ve organizasyonu olan bir takım. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum." dedi.

"TÜM KULVARLARDA İDDİALIYIZ"

Trabzonspor'un tüm kulvarlarda iddia olduğunu söyleyen Abdullah Avcı "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Biz 50 resmi müsabaka planladık, bunun içinde Avrupa'da oynayacaklarımız, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. Bir maçla sezonu değerlendirmek çok doğru değildir ama iyi bir başlangıç yapmak, hızlı mesafe almanı sağlar." "Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır. İyi bir sezon başı planlaması oldu, erken yol aldık ve umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR VE KOITA AÇIKLAMASI

Taraftarlar ilk kez oynayacak olmalarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı "Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar." dedi.

Abdullah Avcı ayrıca yeni transferlerden Fode Koita'nın maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı "16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu takviye etmişiz. Son olarak Caleb Ekuban ayrıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Mevki için konuşursak çok isim çıkıyor. Bu bizim içimizde kalsın. Trabzonspor sezona en erken hazırlanan, %70 transferlerini yapan takım." şeklinde konuştu.

"EKUBAN'IN ZAMANLAMASI YANLIŞ"

Caleb Ekuban'ın ayrılmasıyla ilgili de açıklama yapan Abdullah Avcı "Ekuban ayrıldı, hayırlı olsun. Buraya hizmet etti, faydalı oldu. Bir sene sonra sözleşmesi bitecekti, para kazandırdı ama zamanlaması yanlış oldu. Ona da bunu söyledim." dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: İŞİMİ YAPIYORUM

Uğurcan Çakır ise "Ben işime odaklanıyorum. Kampa geç katıldım ama güzel bir ortam var. Çok kariyerli oyuncular geldi. Kağıt üstünde çok iyi kadromuz var ve sahada gerekeni yapmamız gerekiyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Burası yuvam ve ben de kaptanım. Bu şehre karşı sorumluluklarım var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Caleb Ekuban
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