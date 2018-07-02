Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu, Arda Turan ve yeni sezon açıklaması

Avcı, iyi bir sezon geçmesini dileyerek, “Bir sene birlikte olacağız. Güzelliklerin olduğu güzel oyunların olduğu bir lig olur. Bugün start verdik 9 temmuza kadar buradayız.9-23 Temmuz arası yurt dışında kampımız var. Milli takımda olan arkadaşlarımız 9 Temmuz'da aramıza katılacak. 4 hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında da kısa bir kamp programımız var. 9 Ağustos'ta Avrupa kupası maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonrasında da lig başlayacak. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Her sene bir deneyim. Orada kalamayız. Bazı şeyleri normalleştiriyoruz. Önümüzdeki yılda yeni sezon yeni hedefler, yeni heyecanlar. Gelecek yıl yine aynı hedeflere koşan, son iki sezonda birinde 33'üncü haftaya kadar birinde de 34'üncü haftaya kadar yarışın içinde olan, aynı organizasyonda aynı planda aynı duyguda hareket eden bir takım olacak. Geçen sezon transfer sirkülasyonu olmasına rağmen 34 hafta yarışın içinde kaldık. Bu sene böyle bir durumumuz yok. Mukavelesi devam eden oyuncular var. İyi bir sezon geçirdik aramıza bir tek Soner katıldı. Aynı heyecan ile devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SONER AYDOĞDU İNANDIĞIM BİR OYUNCU"

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transfer Soner Aydoğdu ile ilgili de konuşarak, “Soner benim milli takıma da aldığım, yetenekli bir oyuncu. Gençlerbirliği alt yapısından yetişmiş, en son Akhisasar'da olan inandığım bir oyuncu. Bugünü düşünürken geleceğe de yatırım yapmak amacıyla düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. O da bizi tercih etti. Şu an federasyona vereceğimiz kadromuz hazır. Ama oyuncumuzu isteyen olur arz talep meselesidir. B planımız var. Hiç bir şey olmayacakmış gibi devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“EMRE BELÖZOĞLU TÜRK FUTBOLUNUN ÖZEL OYUNCULARINDAN BİRİ"

Sözleşmesi uzatılan takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun Türk futbolunda önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, “Kaptan oynayabildiği kadar oynasın. Türk futbolunun özel oyuncularından. Çok iyi çalışıyor bize çok katkı sağlıyor. Bu sene tekrardan oynamasını istedik. O da bu duyguyu fiziksel ve zihinsel olarak yaşıyor. O da oynamak istedi” değerlendirmesini yaptı.

"YENİ YÖNETİM VE COCU, FENERBAHÇE CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile ilgili de konuşarak, şunları kaydetti: “Hem yönetim değişti hem de hoca değişti. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Dışarıdan takip ettiğimiz bir hoca. Avrupalı ve büyük ihtimalle sisteme ve düzene sadık, detaycı planlı bir organizasyon içinde çalışacağını düşünüyorum. Öyle olduğunu da gösteriyor. Hazırlık ve lig maçları başladığı zaman herkesin birbirini tanıma fırsatı daha fazla olacak. Onlara da hayırlı olsun.”