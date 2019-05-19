Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: Delikanlı adam devam eder

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen şampiyonluk maçı sonrası Galatasaray cephesi için çok sert konuştu.
Abdullah Avcı, Fatih Terim'i kastederek şunları söyledi:
"Burada gol atmak zordur gol atınca kulübenize saldırıyorlar. VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam çete halinde golden sonra kulübeye saldıracak. Yumruk atacak, hakaret edecek ve 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski çalıştığı oyuncusuna hem hakaret edip, hem de yumruk atacak. Sonra da kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder!"
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