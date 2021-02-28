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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

28.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'ye karşı iyi çalıştıklarını ve bu maçı kazanarak şehre armağan etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 27. haftası dev maça sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Bu maç öncesinde bordo mavililerin tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

Maçtan sonra tabii ki buraya hazırlandık ama geçen hafta 10 günlük süreç biraz daha sancılı geçti. Covid sayılarının 7'ye çıktığı bir süreç yaşadık. Sakatlıklar ortaya çıkabiliyor. Testten bugün sınav gibi ne çıkacak bilmiyorsun. Hafta sonu öyle geçti. Çıkan testler sonucunda taktik idmanı yapmamızla geçtik.

Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Zor bir şey dünya adına da... Fenerbahçe kadro kalitesi yüksek bir takım. Bugün bütün planlarımızı kazanma üzerine kurduk. Rakip, ligin en çok orta yapan 3 takımdan bir tanesi... Hücum organizasyonlarını nasıl yapacaklar ona çalıştık. Fenerbahçe son 10 golün 6'sını geçiş oyunlarından atmış. Savunma güvenliğini nasıl alacağız, çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Saha içerisinde bütün noktamız oyun aklı. Sahanın içinde beraber hareket eden, kazanan Trabzonspor'u görmek istiyoruz.

  1. maçına çıkıp bugün de kazanmak isteyen bir Trabzonspor görüyoruz. Umarım bugün de galibiyet alırız.

Bir takım değişimler olabiliyor. Her türlü senaryoya hazırlandık. Bakalım bu senaryolardan neler çıkacak. Özellikle Fenerbahçe'nin hücum ağırlığına... Biz de iyi savunma yapan takımız. Haftanın son maçı... Umarım bizim alacağımız ve şehrimize armağan edeceğimiz bir maç olacak.

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Abdullah Avcı Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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