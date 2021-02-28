Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

Süper Lig'in 27. haftası dev maça sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Bu maç öncesinde bordo mavililerin tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

Maçtan sonra tabii ki buraya hazırlandık ama geçen hafta 10 günlük süreç biraz daha sancılı geçti. Covid sayılarının 7'ye çıktığı bir süreç yaşadık. Sakatlıklar ortaya çıkabiliyor. Testten bugün sınav gibi ne çıkacak bilmiyorsun. Hafta sonu öyle geçti. Çıkan testler sonucunda taktik idmanı yapmamızla geçtik.

Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Zor bir şey dünya adına da... Fenerbahçe kadro kalitesi yüksek bir takım. Bugün bütün planlarımızı kazanma üzerine kurduk. Rakip, ligin en çok orta yapan 3 takımdan bir tanesi... Hücum organizasyonlarını nasıl yapacaklar ona çalıştık. Fenerbahçe son 10 golün 6'sını geçiş oyunlarından atmış. Savunma güvenliğini nasıl alacağız, çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Saha içerisinde bütün noktamız oyun aklı. Sahanın içinde beraber hareket eden, kazanan Trabzonspor'u görmek istiyoruz.