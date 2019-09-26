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Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başkan Fikret Orman'ın aldığı olağanüstü genel kurul kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, takımın rutin bir şekilde antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcuları hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı için hazırlamaya başlarken olağanüstü genel kurul kararı alan Fikret Orman hakkında da açıklamada bulundu.

Fikret Orman'ın genel kurul kararı almasının ardından Abdullah Avcı'nın istifa edeceği konuşuluyordu.

Basın mensupları ile selamlaşan Abdullah Avcı, bir basın mensubunun Fikret Orman'ın görevi bırakmasıyla ilgili sorusuna ; 'Biz rutin bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, idmanı yarım bıraktı.

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş abdullah avcı

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