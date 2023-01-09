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Abdullah Avcı'dan istifa sinyali! Kullandığı ifadeler sosyal medyanın dilinde...

09.01.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Avcı, "Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım." dedi. Yayıncı kuruluş yorumcusu Güntekin Onay'dan ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Abdullah Avcı'dan istifa sinyali! Kullandığı ifadeler sosyal medyanın dilinde...

Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor , Alanyaspor deplasmanında büyük şok yaşadı, sahadan 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maç sonrası konuşan Abdullah Avcı flaş ifadeler kullandı.

"BÜYÜK TAKIM YAKALADIĞINI DEĞERLENDİRİR"

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"Birkaç konu başlığı üzerinden gideyim. Öncelikle bir oyun üstünden gidelim. Oyunu konuşmak gerekiyor. Planda, oyunun ilk 13 dakikası planı çok doğru bir şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık, 3 pozisyon yakaladık. Kırılma anlarında maçı kendimize çeviremedik. Büyük takım yakaladığını değerlendirir. Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu. Bu durum, geçici olmayan bir durum gibi görünüyor. 6 isabetli şutun 5'i gol oldu. Bu oyunda var. Oyuna tepki vermemek, kazanmak için içeri girmemek geçici bir durum gibi durmuyor. Önce 4 gol, şimdi 5 gol. Alışık olmadığım bir süreç bu. Rakip bizi bekledi, biz daha hareketli ve iyi olabilirdik. Oyunu kazandılar, tebrik edelim."

"BİZİM İÇİN BİR DEĞERLENDİRME YAPMAK LAZIM"

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"Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Alışık olmadığım bir şey. Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım."

"İSTİFA SİNYALİ ALDIM"

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Abdullah Avcı'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ardından sözlerini yorumlayan beIN Sports yorumcularından İlker Yağcıoğlu, "Abdullah Avcı'nın sözlerinden istifa sinyali aldım." dedi. Güntekin Onay, "Ben de aynı şekilde algıladım. Başkan ve yönetimle görüşecek." yorumu yaptı. Tugay Kerimoğlu ise "24 saat bekleyelim. Bir şeye tepkisi var. Bir nefeslensin. Sinirli olduğu için böyle şeyler dedi belki de..." ifadelerini kullandı.


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