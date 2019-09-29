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Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna yanıt!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2019 22:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır" cevabını verdi.

Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Radikal bir karar alacak mısınız?" sorusuna "Ne ile ilgili bir karar?" diyerek yanıt veren Abdullah Avcı, "6 maç evet, genel durum Beşiktaş adına, benim mesleki durumum adına yaşamadığımız bir süreç. 3 deplasman 10 gol, her geriye düşene kadar olan oyunda denge var. Geriye düşünce kırılgan bir yapımız var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım. Kendi kalemize attığımız bir gol ve kırılgan bir yapı. Alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunun altından çalışarak, mücadele ederek, kafamızı kaldırarak çıkacağız. Esas olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın kafasını kaldırdığında yaptıklarıdır. Ziinsel bir yorgunluk var. Bir şeye tepki veremiyoruz, niye böyle bir kırılgan bir yapı var bakacağız." dedi.

FİKRET ORMAN'IN İSTİFASI İÇİN AÇIKLAMA
Başkan Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının takımı etkileyip etkilemediği üzerine gelen soru üzerine Abdullah Avcı "Futbol takımlarının bir yönetimsel, bir de sahanın içi var. Başkanımız Fikret Orman, bu kulübe önemli hizmetler yapmıştır. Böyle bir karar almıştır. Yönetimin aldığı bir karardır. Biz sahanın içinde takımı nasıl düzeltiriz diye çalışacağız. Bu olumsuz havayı da oyuncularla iletişim kurarak yukarı çekmeye çalışıyoruz. 3 tane gol yediğimiz, öne geçmeden, mağlup duruma düştüğümüz bir maçta da yaşadık. Beşiktaş büyük bir camiadır. Yönetimsel olarak buna benzer durumları yaşamıştır. Bu durumu çözeceklerdir" diye konuştu.

İSTİFA SORUSUNA YANIT
Basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yanıt veren Abdullah Avcı "Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

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abdullah avcı Beşiktaş

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