Abdullah Avcı'dan olay sözler: Ben böyle takım görmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı.
Oltan'ın golüne sinirlenen Avcı, yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" şeklinde tepki verdi ve bu görüntü ekrana da yansıdı.
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, karşılaşma boyunca uzun süre Abdullah Avcı'nın istifa etmesini talep eden tezahüratlar yaptı.
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