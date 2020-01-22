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Abdullah Avcı'dan olay sözler: Ben böyle takım görmedim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Erzurumspor'un 3. golü sonrasında sözü gündeme oturdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı.

Oltan'ın golüne sinirlenen Avcı, yardımcısına dönerek, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" şeklinde tepki verdi ve bu görüntü ekrana da yansıdı.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, karşılaşma boyunca uzun süre Abdullah Avcı'nın istifa etmesini talep eden tezahüratlar yaptı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
takımın içine et ondan sonra böyle takım görmedim. hadi ordan
bende senin gibi beş para etmez bir hoca görmedim
bence hocada sıkıntı yok topçularda ruh yok
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