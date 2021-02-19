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Abdullah Avcı: Denizde durum coşkulu

19.02.2021 21:53 | Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı: Denizde durum coşkulu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetlerini aldıkları mücadelenin sonrasında konuştu.

7 maçlık seri yaptıklarının farkında olmadığını söyleyen Avcı, "Ben bu oyuna hep organizasyon olarak baktım. Maça baktığımızda pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Pozisyona giremedik fazla ama oyuna hakimdik. Bugün Kağan ve Faruk Can. Burası verimli toprak, onları organize etmeliyiz. Bu 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam." dedi.

Güzel bir hikayenin içinde yer aldıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Denizde durum coşkulu. Ben bir Karadenizliyim, Karadeniz insanı duyguları ya aşağıda, ya yukarıda yaşar. Şu anda hikayenin içinde çok güzel gidiyoruz, adım adım gidiyoruz, oyunumuz gelişiyor. Oyuncu kalitesi önemli ama oyun organizasyonu daha önemli. Saha içinde ve dışında beraber hareket eden, gözünün içine bakan bir oyuncu grubu var. Şehrimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili düşünceleri sorulan teknik adam, "Fenerbahçe maçı Pazar günü, 2 gün izin yapacak oyuncular. Pazartesi günü Kovid testi tekrar yapılacak, elimizde ne çıkacak, mevcuttakiler ne, bunu bilmiyoruz. Takımımızın yüzde 60-70'i şu ana kadar zaten geçirmiş vaziyette. Maça doğru 2 gün kala bir testimiz olacak. Pazartesi gününden itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız, oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız. Bütün planları onun üzerinden yapacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
pozisyon vermiyorsun güzel,diyelim ki topu da çabuk kapıyorsun,topla rakip orta sahanın önüne geldin,sonrası soru işareti.bu takım gole nasıl gidecek,pozisyona fazla girmedik diyorsun,pozisyona hiç girmedin,önceki maçlarda da pozisyon sayın düşüktü.başakşehir bugün bir puana razı oynasa o gol için planın neydi.gol işini sadece oyuncu kalitesine yıkmışsın gibi görünüyor,avrupada bizimkilerden iyi oyuncularla oynadığımızda ne olacak.yönetimden şu takıma bir santafor iste,yüzü dönükken gol atacak adam çok ama onları topla kaleye dönük buluşturacak adam yok.
abdullah hoca rakipleri iyi analiz ediyor rakibe göre futbol oynatıyor bana göre harika

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