Abdullah Avcı: Denizde durum coşkulu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetlerini aldıkları mücadelenin sonrasında konuştu.

7 maçlık seri yaptıklarının farkında olmadığını söyleyen Avcı, "Ben bu oyuna hep organizasyon olarak baktım. Maça baktığımızda pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Pozisyona giremedik fazla ama oyuna hakimdik. Bugün Kağan ve Faruk Can. Burası verimli toprak, onları organize etmeliyiz. Bu 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam." dedi.

Güzel bir hikayenin içinde yer aldıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Denizde durum coşkulu. Ben bir Karadenizliyim, Karadeniz insanı duyguları ya aşağıda, ya yukarıda yaşar. Şu anda hikayenin içinde çok güzel gidiyoruz, adım adım gidiyoruz, oyunumuz gelişiyor. Oyuncu kalitesi önemli ama oyun organizasyonu daha önemli. Saha içinde ve dışında beraber hareket eden, gözünün içine bakan bir oyuncu grubu var. Şehrimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.