Abdullah Avcı: Finale yakışır bir müsabaka olsun

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor’da teknik direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, uzun dönem birlikte çalıştığı kulüp ile rakip olacağını vurgulayarak, "Ligimizin oyuncu zenginliğine sahip bir kulüp. Şahane kulüple yarın bir müsabaka oynayacağız. Trabzonspor, ülke tarihinin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Türkiye futboluna oyuncu kazandırmış, şampiyonluklar yaşamış bir şehir. Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 5’i üst üste olmak üzere toplamda 7 kere kazandık. Süper Kupa adına geçince de bir kez aldık. Toplam 8 kere almış bir şehir. 12 haftadır yaptığımız çıkışımızı bir kupa alarak bir sonraki sonuçlara yardımcı olmasını istiyoruz. Enerjimizi yükseltecek kupayı almak istiyoruz. Hava şartları ne olacak bilmiyorum. İyi takım, iyi hoca, iyi bir kulüp ve iyi bir müsabaka olacak" şeklinde konuştu.

"KUPAYI ALARAK ÖZ GÜVENİ YAKALAMAK İSTİYORUZ" Bordo-mavili takımın başında olduğu 12 haftalık süreçte iyi bir ivme yakaladıklarının ve bu gidişin yarın oynanacak Süper Kupa maçında etkili olacağını aktaran Avcı, “Trabzonspor olarak pozitif yönümüz 12 haftadır çalıştığımız oyuncuların çalışmalarımıza verdiği olumlu tepkiler. Bunu sahada geliştirmek ve geliştirirken de hedeflediğimiz özgüveni yakalamak istiyoruz. Bu kupa alışkanlığı olan takıma bunu tekrar kazandırmak özgüvenimizi daha yukarıya çekip bir sonraki lig maçına hazırlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. "HER MAÇ AYNI HEYECANI YAŞIYORUZ" Abdullah Avcı’nın Süper Kupa’yı kazanmaları halinde kariyerindeki ilk kupa olmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Antrenörlük veya futbolculuk her anı doğru yaşamakla alakalı. Bunlara çok bakmıyorum. İşimi doğru yapıp kendimi geliştirmeye, oyuncumu ve oyunu geliştirmeye çalışan biriyim. Yeni geldiğim yerde tarihinde kupa almış teknik direktör denecekse bunu istemiyorum. Biz her maç aynı heyecanları yaşıyoruz. Tarihinde yer almak önemlidir. Trabzonspor tarihine baktığında o sevinçleri, oyuncuları, teknik direktörleri çok net görüyoruz. Oyun ve oyuncuyu geliştirmek sonuçlandırmak insanı mutlu eder.”