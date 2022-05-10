Abdullah Avcı: "Her şeyi yedik! Kafamıza çakmak da yedik, jeton da yedik!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada Kayserispor'a 4-2 yenildikleri maçı değerlendirdi.

"BÖYLE BİR ŞİDDETLİ BASKI BEKLİYORDUK"

Oyun için konuşan Avcı, "Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptık. Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem." dedi.

"KAFAMIZA ÇAKMAK DA YEDİK, JETON DA YEDİK!"

Kayserispor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Bir de şampiyonlar alkışlansın diyoruz... Emniyet bunları kontrol etmiyor mu? Her şeyi yedik! Kafamıza çakmak da yedik, jeton da yedik! Ben bu oyunun dışına çıkmayacağım. Hiçbir zaman da çıkmadım. Kupalar kazanılır verilir ama açtığımız yaralar çok daha fazla oluyor. Kayserispor'u tebrik ediyorum ama gençlere örnek olarak gösterebileceğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.



