SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı ile 71 günde zirveye

Abdullah Avcı ile 71 günde zirveye

02.02.2021 09:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Abdullah Avcı ile 71 günde zirveye

Bordo-Mavililer, 13 karşılaşmada Süper Lig'in zirvesine ortak oldu. İlk 8 haftayı sadece 6 puanla geçen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçti. Fırtına, 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü.

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020’de çıkan Bordo-Mavililer, 31 Ocak’taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36’ya yükseltip zirve ile farkı 9’a düşürdü ve haftayı 5’inci sırada bitirdi.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig maçında tek mağlubiyeti bulunan Fırtına, Avcı’nın göreve başladığı 9’uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan takım olurken, 30 puan toplayan Trabzon ise ikinci sırada yer aldı. İlk 5’te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

YEREL BASIN MUTLU

Trabzon'daki yerel gazeteler, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup edip zirve ile puan farkını 9’a indiren Trabzonspor için, “Zirveye uçuyoruz’ yorumlarını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladıTrabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

Galatasaray yeni transferlerini açıkladı

Galatasaray yeni transferlerini açıkladı

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Diğer Haberler

Abdullah Avcı ile 71 günde zirveye

71 günde zirveye

Uğurcan Çakır'dan çılgın performans

Uğurcan Çakır'dan çılgın performans

Trabzonspor, Efecan Karaca için bastırıyor

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı

Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı

Vitor Hugo: Bir gözüm görüyorken gol attığım için şükrettim

''Bir gözüm görüyorken gol attığım için şükrettim''

Beşiktaş maçının kahramanı Uğurcan Çakır konuştu!

Maçın kahramanı Uğurcan Çakır konuştu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.