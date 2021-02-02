Abdullah Avcı ile 71 günde zirveye

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020’de çıkan Bordo-Mavililer, 31 Ocak’taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36’ya yükseltip zirve ile farkı 9’a düşürdü ve haftayı 5’inci sırada bitirdi.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig maçında tek mağlubiyeti bulunan Fırtına, Avcı’nın göreve başladığı 9’uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan takım olurken, 30 puan toplayan Trabzon ise ikinci sırada yer aldı. İlk 5’te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

YEREL BASIN MUTLU

Trabzon'daki yerel gazeteler, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup edip zirve ile puan farkını 9’a indiren Trabzonspor için, “Zirveye uçuyoruz’ yorumlarını yaptı.

