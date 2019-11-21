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Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini yapmaya çalışacağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtirken, transfer konusuyla ilgili olarak ise "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Mevcut durumda en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri: En iyisini yapmaya çalışacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen toparlandıklarını belirterek, "İyi ivme yakaladık. İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"LİG ÇOK DEĞİŞİK SEYREDİYOR"

Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla toparlandıklarını belirten Abdullah Avcı, "İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Maçlara haftalık bakmak lazım. Parçadan bütüne gitmek gerek. Lig çok değişik seyrediyor. Sıkıntılı başladık ve toparladık. Diğer takımlar iyi başladı ama aşağı doğru seyrettiler. Daha çok maçlar oynanacak, çok süreç var. Maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha öz güvenle hazırlanabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın veya gözü kara gitmenin hesabı yok. Mevcut durumda en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu hakkında da görüşlerini aktaran Avcı, "Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı Beşiktaş Futbol Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu

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