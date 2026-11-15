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Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda

Bir döneme damga vuran Ronaldinho, tam 11 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıkmak üzere yeniden sahaya adım attı. 46 yaşındaki futbol efsanesinin performansı ve karşılaşmanın ilk yarısındaki istatistikleri dikkat çekti.

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda
Burak Kavuncu

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, uzun bir aranın ardından yeniden resmi maç heyecanı yaşadı. 46 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sahaya çıkması futbolseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.

RONALDINHO'NUN İLK YARI PERFORMANSI

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda 1

Ronaldinho, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında pas kalitesiyle öne çıktı. Brezilyalı yıldızın ilk yarıdaki istatistikleri şöyle:

  • Pas: 17/21
  • Anahtar pas: 1
  • Ceza sahasına pas: 3/5
  • Üçüncü bölgede pas: 8/12
  • Başarılı orta: 1/3
  • İkili mücadele: 1/1

RONALDINHO'NUN TAKIMI GALİP GELDİ

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda 2

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golü 36. dakikada G. Donati'den geldi. S. Rabbi ise 58. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a taşıdı.

11 yıl sonra resmi maç heyecanı yaşayan Ronaldinho'nun yeniden sahalarda görülmesi, futbolseverlere eski günleri hatırlattı. Efsane futbolcunun dönüşü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

RONALDINHO'DAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ!

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda 3

11 yıl aradan sonra yeniden sahalara çıkan Ronaldinho, futbolu bırakma ihtimalini henüz tamamen kapatmadı. Brezilyalı efsane, yeniden forma giyme konusunda kapıyı açık bırakarak kararın kulüp başkanına bağlı olduğunu söyledi.

Ronaldinho, "Geri dönme ihtimalini göz ardı etmiyorum. Bu, başkana bağlı. Beni ararsa geri dönerim. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Soyunma odasında olmak ve tüm bu anları yaşamak harika. Futbol, hayatımda sahip olduğum en güzel şey" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO'NUN DÖNÜŞÜNE ÖZEL TRİBÜN

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda 4

Ravenna yönetimi, Ronaldinho'nun yeniden sahalara çıkacağı karşılaşma için özel bir organizasyona imza attı. Bruno Benelli Stadı'nda Brezilyalı futbolcunun onuruna R10 adı verilen geçici bir tribün oluşturuldu.

Futbol efsanesinin dönüşü yalnızca tribünlerde değil, medya dünyasında da büyük ilgi gördü. Özel karşılaşmayı takip etmek üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda basın mensubu stadyumdaki yerini aldı.

RAVENNA ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Gözümüzde canlandı koskoca mazi! Ronaldinho 11 yıl sonra sahalarda 5

İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna, ligdeki başarılı performansıyla üst sıralardaki yerini koruyor. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan ekip, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 8 gol gördü.

Topladığı 29 puanla ligde ikinci basamakta bulunan Ravenna, Forli karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefledi. Ronaldinho'nun uzun bir aranın ardından sahalara dönmesi ise bu mücadeleyi futbolseverler açısından daha özel hale getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Ronaldinho
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