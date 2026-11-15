Ernest Muçi'den Liverpool itirafı! "Umarım Salah beni önerir"

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, kariyer hedefini açıklarken dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah'a da seslendi. Arnavut futbolcunun Liverpool sözleri dikkat çekti.

"UMARIM SALAH BENİ LIVERPOOL'A ÖNERİR"

Kariyerinde yeni hedefleri olduğunu vurgulayan Muçi, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmek istediğini söyledi. Arnavut futbolcu, hayalini anlatırken Liverpool ve Mohamed Salah'ı da gündemine aldı.

Muçi, "Bir gün Avrupa'nın en iyi 5 liginden birine transfer olmak istiyorum. Umarım Salah beni Liverpool'a önerir" ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK MİLLİ TAKIMI'NDA SAKATLIK ŞOKU

Öte yandan Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı. 2-0 kazanılan mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Trabzonsporlu futbolcu, 82. dakikada yerini Hoxha'ya bıraktı.

Arnavutluk'un Belarus ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılan Muçi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor cephesinden de oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

FİNLANDİYA GALİBİYETİNDE AÇILIŞ GOLÜ MUÇİ'DEN

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya'yı ağırlayan Arnavutluk, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin ilk golünü Ernest Muçi kaydederken, maçın skorunu belirleyen gol Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'dan geldi.

Bu sonuçla Arnavutluk gruptaki puanını 12'ye yükseltti.