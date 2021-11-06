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Abdullah Avcı: Kimsenin annesi bunu hak etmiyor

06.11.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı: Kimsenin annesi bunu hak etmiyor

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Abdullah Avcı, "Burada taraftar önünde kazanmak kolay değil. Bunu nasıl kıracağımıza çalışmıştık. Opsiyonları doğru kullandık. İkinci yarı her şey istediğimiz gibi gidiyordu, taraftarın istemesine rağmen baskı kuramadılar. Bireysel bir hata oldu, bu oyunda bu da var. Fırsatlar elimize geldik. Kenar ortalarında sonuç almaya gideceklerini biliyorduk. Fırsat gelecekti, biliyorduk" dedi.

"BEŞİKTAŞ YARIŞTA OLACAKTIR"

Abdullah Avcı ayrıca, "Sergen Yalçın umarım Beşiktaş'ın başında uzun süre kalır. Beşiktaş da yarışta olacaktır, bunu göreceksiniz. Söyledi dersiniz. Dalgalanmalar olacaktır. Beşiktaş bu ülkenin önemli ve en eski takımı. Onlara başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

"KİMSENİN ANNESİ BUNU HAK ETMİYOR"

Deneyimli teknik adam, Uğurcan Çakır için, "Ne Uğurcan'ın annesi, ne benim annem, ne de bunu söyleyenlerin annesi bu küfürleri hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın tarihine büyük saygım var, Süleyman Seba ile aynı masaya oturdum." dedi.

Bakasetas'ın durumu hakkında ise, "Bakasetas'ın dizinde ağrısı var. MR'ı yarın çekilecek. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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