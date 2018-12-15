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Abdullah Avcı: Kollansak geçen sene şampiyon olurduk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 15.12.2018 22:36 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, "Son şampiyonla berabere kaldık. Kazansak da kaybetsek de lig bitmiyordu" dedi. Avcı, 'Kamuoyunda Medipol Başakşehir kollanıyor algısı var' sözü üzerine ise "Geçen yıl 34 hafta yarışın içinde vardık. Destekten şampiyon olduk mu? Olsaydık herhalde o zaman olurduk" ifadesini kullandı.

Abdullah Avcı: Kollansak geçen sene şampiyon olurduk

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadelede, derbi standartlarının üzerinde bir oyun ortaya konulduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, maçı şöyle değerlendirdi:

"Bugün derbi maçı oynadık. Lideriz, 8 puan öndeyiz, 68 dakika top oyunda kalmış bu çok güzel bir şey. Derbi standartlarının üzerinde bir oyundu. İkinci yarı itibarıyla pas sayısını arttırarak, saha dağılımını doğru yaparak, rakipten fazla topa sahip olup daha fazla pozisyona girdik. Oyunun gücünü ikinci yarı net bir şekilde gösterdik. Galatasaray takımı şiddetli baskı yapıyordu, pasla bu baskıyı kırdık. Bazen erken final pası attık. Son şampiyonla berabere kaldık. Kazansak da kaybetsek de lig bitmiyordu. Oyuncularım maçın genelinde doğru işler yapmaya çalıştılar. Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Geçen hafta ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilemiştik, puan farkını koruyarak önümüzdeki son maçı kazanarak ilk yarıyı sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyoruz."

"ADEBAYOR'U TEBRİK EDİYORUM"
Avcı, "Adebayor önümüzdeki haftalarda 11'e dönecek mi?" sorusuna, "Bajic de Adebayor da bizim için çok değerli oyuncular. Son 7 maçtır Bajic oynadı ve 6 maçı kazandık. Hazırlık kampında Adebayor'un hastalığı vardı. Adebayor da bugün taktik disiplin açısından çok iyiydi. Rakip analizine göre bunun değerlendirmesini yapacağız. Oyuna girdikten sonra takımımıza katkı sağladığı için tebrik ediyorum" cevabını verdi.

"KOLLANSAK GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLURDUK"
Abdullah Avcı, Arda'nın henüz hazır olmadığını, devre arası kampında hazır hale gelerek ikinci yarıdan itibaren deneyimli oyuncudan faydalanmak istediklerini aktardı.

Deneyimli teknik adam, "Kamuoyunda Medipol Başakşehir kollanıyor algısı olduğu iddia ediliyor. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?" sözleri üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunun cevabını oynanan oyun, oyun kalitesi veriyor. Bugün Türkiye'de ya da Avrupa'da bazı istatistiklere baktığınızda, ligin en fazla topa sahip olan, en fazla ceza sahasına giren, en fazla pas yapan takımı durumundayız. Geçen yıl 34 hafta yarışın içinde vardık. Destekten şampiyon olduk mu? Olsaydık herhalde o zaman olurduk. Sahada emek veriliyor. Türk futbolunda bu senaryolarda takılıp kalacaksak bir gram mesafe katedemeyiz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben ve ekibim bunun dışarıda saygısını alıyoruz."

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