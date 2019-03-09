SPOR

Abdullah Avcı: Ligin en değerli takımıyla oynadık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili "Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.

Abdullah Avcı: Ligin en değerli takımıyla oynadık

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi oynadığını kaydeden Avcı, "Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Oyuncu kalitesi var, kültürü var ve dönüşleri var. Bunları maç öncesi söylemiştik. Fenerbahçe, sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadı. Çok değerli bir takımdan böyle bir galibiyet almak kolay değil. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KULÜPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"
Attıkları gollere çalıştıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Fenerbahçe ikinci yarıda riskler aldı. Bugün attığımız iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı. Pozisyon hatası yaparak gol yesek üzülürdük ama bireysel hatadan yedik. Bunlar futbolda olur. Oyuna sonradan girenler büyük katkı sağladı" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışı için konuşan teknik adam, "Bu farkı korumak ve açabilmek daha fazla özgüven sağlıyor. Büyük kulüplerle mücadele ediyoruz. 9 maç kaldı, cebimizde kredilerimiz var ama bunlar önemli değil. Haftaya Kayserispor maçı var. Milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
''Bu zafer inancın zaferidir''''Bu zafer inancın zaferidir''
Visca Fener’in golcülerini solladıVisca Fener’in golcülerini solladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Fırtına geç açıldı! 11 dakikada 3 gol

Fırtına geç açıldı! 11 dakikada 3 gol

Yıldız isim için G.Saray açıklaması!

Yıldız isim için G.Saray açıklaması!

Beşiktaşlı oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaşlı oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Cengiz Ünder için bomba iddia!

Cengiz Ünder için bomba iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Arda'dan şampiyonluk sözleri

Arda'dan şampiyonluk sözleri

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

Başakşehir'den hakem tepkisi!

Başakşehir'den hakem tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Ligin en değerli takımıyla oynadık

''Ligin en değerli takımıyla oynadık''

Robinho ve Mossoro'dan Fenerbahçe maçı yorumu

''Bu zafer inancın zaferidir''

Edin Visca Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Visca Fener’in golcülerini solladı

Abdullah Avcı ile Ersun Yanal 538 gün sonra karşı karşıya gelecek

Avcı ile Yanal 538 gün sonra karşı karşıya

Gökhan İnler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahada

Gökhan İnler 8 Mart için sahada

Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.