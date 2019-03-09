Abdullah Avcı: Ligin en değerli takımıyla oynadık

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi oynadığını kaydeden Avcı, "Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Oyuncu kalitesi var, kültürü var ve dönüşleri var. Bunları maç öncesi söylemiştik. Fenerbahçe, sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadı. Çok değerli bir takımdan böyle bir galibiyet almak kolay değil. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KULÜPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Attıkları gollere çalıştıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Fenerbahçe ikinci yarıda riskler aldı. Bugün attığımız iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı. Pozisyon hatası yaparak gol yesek üzülürdük ama bireysel hatadan yedik. Bunlar futbolda olur. Oyuna sonradan girenler büyük katkı sağladı" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışı için konuşan teknik adam, "Bu farkı korumak ve açabilmek daha fazla özgüven sağlıyor. Büyük kulüplerle mücadele ediyoruz. 9 maç kaldı, cebimizde kredilerimiz var ama bunlar önemli değil. Haftaya Kayserispor maçı var. Milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

