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Abdullah Avcı Manchester City'de! Sosyal medya hesabından kendisi duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 11:19
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Karadeniz ekibi Trabzonspor ile yollarını ayıran Abdullah Avcı o günden bu yana herhangi bir takım çalıştırmazken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Abdullah Avcı Manchester City'de! Sosyal medya hesabından kendisi duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım ile anlaşmayan Abdullah Avcı İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor.

MANCHESTER CITY'İ ZİYARET ETTİ

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Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Premier ve Championship'te 5 karşılaşmayı tribünden takip eden Avcı, bu kez Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City kulübünü ziyaretti.

KENDİSİ PAYLAŞTI

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61 yaşındaki futbol adamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Manchester City Spor Koordinatörü Lee Twigg’e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure’ye ve alt yapı antrenörü Mustafa Alper Avcı’ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı İngiltere son dakika manchester city
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