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Abdullah Avcı: Milli maç arasından galibiyetle dönmek umut verici

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.11.2019 23:50 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici" dedi.

Abdullah Avcı: Milli maç arasından galibiyetle dönmek umut verici

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ligde özellikle sahanın içinde ve hem savunmada hem de ucunda iyi organize olan bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Konyaspor ile oynamak kolay değil. Takım savunmasını bir tık daha iyi yapan ve özellikle merkezi daha çok kapalı tutan ve kilometresi fazla koşan bir takım. Geçen seneye göre üzerine koymuş bir takım. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye baskı ve şiddetini artırarak seni geriye püskürten bir takım. Biz de oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. Oyuna geç girme alışkanlığımız hala devam etti. Taçtan gol yedik. Ofsayt olmasa oyun başka bir duruma seyir edebilirdi. Enine fazla pas yaptık. Yanlış opsiyonlarımızı kullandık. 25 dakikadan sonra oyuna biraz müdahale edip oyun tekrar bizim lehimize çevirdik. Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."

"KONYASPOR'UN OYNADIĞI OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİL"

Konyaspor'u yenmenin yolunun kenarları kullanmak ya da baskı yapmakla mümkün olduğunun altını çizen Avcı, "Konyaspor'u dağınık yakalayacaksın. Mesela bugün Konyaspor'un kaybettiği topu Burak Yılmaz'ın çok iyi değerlendirerek gole çevirdi. Oyuncularımı maç öncesi ve sonrasında gösterdikleri enerjileri için kutluyorum. Umarım böyle devam eder. Konyaspor'un oynadığı oyunların karşılığı belki de bu değil. Umarım onlar da yakında yükselişe geçeceklerdir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı'ya bir gazetecinin, lig başında puan farkıyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle cevap verdi:

"Lig, Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreçle başladı. Bir çok şeyin değiştiği transferler, sonradan katılan oyuncular... Oyunlarda diğer takımların da dalgalanmaları var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş diye bakmamak lazım. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un çıkışı, Medipol Başakşehir zaten 3-4 sezondur içinde, oyuncu kalitesi ve oyunuyla beraber onlara da aynı şekilde saygı göstermek lazım. Güzel bir yarış. Rekabetin olduğu yerde kalite her zaman olacaktır. Bence bu Türk futbolu adına önemli."

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