Fenerbahçe'den resmi açıklama! Takımın başında olacak isim duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile vedalaşan Fenerbahçe'de yeni dönem için geçici formül devreye sokuldu. Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör arayışları sürerken takımı emanet edeceği ismi resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi bilgilendirmede, "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertli camiaya futbolculuk döneminde yaşadığı başarılar ve hırsıyla büyük iz bırakan Hollandalı futbol adamı, yeni teknik direktör açıklanana kadar takımın başında yer alacak.