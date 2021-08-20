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Abdullah Avcı'nın mağlubiyet üzüntüsü

20.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma'ya 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm" dedi.

Abdullah Avcı'nın mağlubiyet üzüntüsü

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, 23. dakikaya kadar oyununun dengeli geçtiğini, hatta biraz da ellerinde olduğunu belirtti.

İki takımın da birbirlerine oyun kurarken ve karşılarken de benzer oynadığını ifade eden Avcı, "Tabii ki hızı, kalitesi farklı. 22'den sonra oyunu Roma’ya verdik. Pozisyon vermedik. Erken top kayıpları, seti oynamadan çabuk final paslarıyla veya tekrar geriye döndüğünde rakibi daha üzerine getirirsin. Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocasına karşı merkezi de özellikle kapatarak, kenarlara yönlendirerek orada baskı yapmak istediler" şeklinde konuştu.

Avcı, kendilerinin de başka planla cevap vermeye çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"İkinci yarı oyun tamamen bizim elimizdeydi. Rakip, tamamen geçiş takımı. Merkezi kapalı yapıp, bazen seni geri döndüren, bazen kenara yönlendiren ama merkezi boşaltmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bir geçişten, bir de duran toptan gol yedik. Pozisyon zenginliğimiz daha fazla. Oyunu 1-1’den sonra koparabilirdik. Fırsat ellimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama oyun anlamında cebimize koyduğumuz çok önemli mesajlar var. İyi bir teknik direktörleri var. Oyunun genel anlamda olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok önemli mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı."

Taraftarın da oyundan mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçından sonra bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Roma
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