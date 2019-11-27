SPOR

Abdullah Avcı: Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılacağını düşünmüyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ülke puanına katkı sağlamak için oynayacaklarını söyledi. Avcı maçta Oğuzhan Özyakup'a şans vereceğini belirterek, "Onun gibi yerli bir oyuncuyu dışarıda bulmak çok zor. Bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum" dedi.

Abdullah Avcı: Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılacağını düşünmüyorum

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Beşiktaş formasının çok alışık olmadığı bir Avrupa süreci yaşadık. Niye bunu yaşadık değil, bunu daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Önümüzde bir fırsat var. Hem Beşiktaş adına kazanmak hem de ülke puanına katkı sağlamak için tüm arzumuz ve isteğimizle, oyun aklımızla saha içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"MAÇ KAZANDIKÇA ELEŞTİRİ BOYUTU DEĞİŞMİYOR"

Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçların Avrupa Ligi'ne olumlu yansıyacağına inandığını kaydeden Avcı, "Son maçlardaki performansın olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Puan olarak da oyun olarak da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ligdeki olumlu çıkışı hem kulübümüz hem ülke puanı adına Avrupa'ya da yansıtmak istiyoruz. Maç kazandıkça eleştiri boyutu değişmiyor. Tek farkla kazanıyorsunuz 'Niye 3-0 değil?' deniyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var" diye konuştu.

"OĞUZHAN GİBİ YERLİ BİR OYUNCUYU DIŞARIDA BULMAK ÇOK ZOR"

Maçta Oğuzhan Özyakup'a şans vereceğini aktaran Avcı, şunları ifade etti:

"Oğuzhan Özyakup'la oyuna başlayacağım kesin. Oğuzhan'ın fırsatlar tekrar önüne gelecek. Performansının artacağını düşünüyorum. Oğuzhan gibi yerli bir oyuncuyu dışarıda bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Performansının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum."

"TARAFTARA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Siyah-beyazlı taraftarların desteklerinin kendileri adına çok önemli olduğunu belirten Avcı, "Taraftarın, sonuca ve oyuncuya önemli etkisi var. Destekleri sonuca direkt etki yapıyor. Onların desteğine ihtiyacımız var. Eleştirilerini maç bittikten sonra yapan taraftara her zaman ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"VICTOR RUIZ VE ATIBA YOK, BURAK BENİM KORUMAMDA"

Victor Ruiz ve Atiba Hutchinson'ın 29 Kasım Cuma gününe kadar takımla çalışamayacağını kaydeden Avcı, "Lens cezalı, Douglas sakat, Burak benim korumamda. Kalede büyük ihtimalle Karius'la başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCEM ORTADA"

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Sene başından itibaren altyapıdan gelen 7-8 oyuncu devamlı bizimle bulunuyor. Avrupa Ligi ve ligi yaş ortalaması yüksek takımlarla aynı seviyede götürmek mümkün değil. Gençlerle ilgili düşüncem ortada. Kartal'ın ayağında ufak bir problem vardı. Son antrenmandan sonra gerekli bilgiyi alacağız" şeklinde görüş belirtti.

UMUT NAYİR: BEŞİKTAŞ FORMASININ PRESTİJİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı ekibin forveti Umut Nayir ise şunları kaydetti:

"Geçen 4 maçlık periyotta beklediğimiz sonuçları alamadık. Dört maç sonunda puanımız yok ve şansımızı kaybettik. Ülke puanı ve Beşiktaş'ın prestiji açısından alabileceğimiz puanları alarak Avrupa Ligi'nden ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş formasının olduğu her maçta motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Hayal kırıklıklarımız oldu. İlk 3 maçtan 9 puanla ayrılabilecekken son dakika golleriyle farklı bir senaryo gerçekleşti. Bu da hayal kırıklığı oluşturdu. Beşiktaş formasının prestiji için elimizden geleni yapacağız."

(AA)

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli olduA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
GSYİAD’dan İhlas Haber Ajansı’na 2 ödülGSYİAD’dan İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Umut Nayir oğuzhan özyakup

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 3 yorum
abdulah sen ayrıl şu takımdan sergen yalçın gelsin
LENS,OĞUZHAN,GÜVEN,NECİP İNŞALLAH AYRILIRLAR.YIL SONUNDA DA CANER, G.GÖNÜL, ROCO AYRILDIĞINDA TAKIM ÇOK RAHATLAYACAK.
@apartmanyikan Niye Sergio Ramos mu gelecek.Görüp göreceğiniz en iyi bekler işte...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Juninho: Marcelo ayrılmak istiyor

Ayrılmak istediğini açıkladı

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri: Hakem sağlıklı yönetsin, Fenerbahçe'yi yeneriz

Avcı'dan çarpıcı derbi yorumu

Adnan Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz

''Kurtuluş savaşı veriyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.