Abdullah Avcı: Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılacağını düşünmüyorum

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Beşiktaş formasının çok alışık olmadığı bir Avrupa süreci yaşadık. Niye bunu yaşadık değil, bunu daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Önümüzde bir fırsat var. Hem Beşiktaş adına kazanmak hem de ülke puanına katkı sağlamak için tüm arzumuz ve isteğimizle, oyun aklımızla saha içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"MAÇ KAZANDIKÇA ELEŞTİRİ BOYUTU DEĞİŞMİYOR"

Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçların Avrupa Ligi'ne olumlu yansıyacağına inandığını kaydeden Avcı, "Son maçlardaki performansın olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Puan olarak da oyun olarak da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ligdeki olumlu çıkışı hem kulübümüz hem ülke puanı adına Avrupa'ya da yansıtmak istiyoruz. Maç kazandıkça eleştiri boyutu değişmiyor. Tek farkla kazanıyorsunuz 'Niye 3-0 değil?' deniyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var" diye konuştu.

"OĞUZHAN GİBİ YERLİ BİR OYUNCUYU DIŞARIDA BULMAK ÇOK ZOR"

Maçta Oğuzhan Özyakup'a şans vereceğini aktaran Avcı, şunları ifade etti:

"Oğuzhan Özyakup'la oyuna başlayacağım kesin. Oğuzhan'ın fırsatlar tekrar önüne gelecek. Performansının artacağını düşünüyorum. Oğuzhan gibi yerli bir oyuncuyu dışarıda bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Performansının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum."