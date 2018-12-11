SPOR

Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarı biterken liderliği garantiledik fakat önünüzde daha 19 hafta var" dedi. Ozan Tufan'la ilgili soruya yanıt veren Abdullah Avcı, 'Böyle bir tasarrufumuz yok' ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'a en son sporcu olduğu dönemde geldiğini ve Anadolu'nun samimiyetini hissettiklerini vurguladı.

Çok düzgün bir zeminde oynadıklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Bizim pas kalitemizi artıran bir zemin vardı. Onun için teşekkür ediyoruz. Rakiple ilgili maçtan evvelki analizlerimizde, çok kısa ve net konu başlıkları vardı. Ligimizin en fazla direkt oynayan takımıydı. Bununla ilgili savunmada ikinci toplar önemliydi. Biz yüzde 65'le bu ikinci topları aldık. Rakip bir geçiş takımıydı ve savunma güvenliğini nasıl alacağımızı çalışmıştık. Bunda da pek pozisyon vermediler. Duran toplar kalıyordu sadece. Bu anlamda saha içinde doğru durduk. Maçta 650 pas yapmış, yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Maçtan evvel yüzde 65-70 oranında bunu bekliyorduk. Gole kadar ve ikinci yarının başına kadar bu oran yüzde 70'lerdeydi. Rakip ceza sahası içine de 22 defa girdik."

Kazançlı başladıkları haftayı yine kazançlı bitirmek istediklerini anlatan Avcı, "İlk yarıyı lider tamamlamayı garantiledik. Önümüzde 19 hafta daha var. Zor bir süreç devam edecek. Grup enerjisini, aile ortamını ve oyun kalitesini geliştirerek devam etmek istiyoruz. Onun için bugün oyuncularım çalıştıklarımızı hem savunmada hem hücumda hem de saha içerisinde harfiyen uygulamaya çalıştılar. Farklı da kazanabilirdik. Değerli bir taktik anlayışı, değerli bir 3 puan ve haftayı tekrar lider kapatmak önemliydi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddialarıyla ilgili soru üzerine Abdullah Avcı, "Bizim 23 tane değerli oyuncumuz var. Benim daha evvelden, milli takımdan tanıdığım bir oyuncudur. Şu an itibarıyla öyle bir düşüncemiz ve tasarrufumuz yok." yanıtını verdi.

Avcı, ligin 16. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili olarak, "Galatasaray ligin en değerli takımlarından bir tanesi. Ligin son şampiyonu ve büyük bir camia. Geri dönüşleri olan camialar. Normal bir şekilde hazırlanacağız. Karşımızda ciddi bir takım var. Yine oyun disiplini ve rakiple ilgili planlarımız üzerinden hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in hedeflerine de değinen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medipol Başakşehir bir proje takımı ve projeler hiçbir zaman bitmez. Hedefler bitmez. Bizimkisi 12-13 senelik bir hikaye. Bir roman aslında. Umarım bu hikaye 13 senenin sonunda mutlu bir şekilde sonlanır. Umarım yaptıklarımızın karşılığını alırız. Bu bir yarış. Geçen senenin şampiyonu konuşulmuyor. Bu sene umarım biz oluruz ama o da bir süre sonra konuşulmayacak. Önemli olan, doğru yatırımlar yapıp, insana ve bilgiye yatırım yapıp, bunu geliştirebilmektir."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!
Arda Turan'ı yıkan haberArda Turan'ı yıkan haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir abdullah avcı ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Arda Turan sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemedi

Arda Turan sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemedi

Arda Turan'ın anneannesi vefat etti

Arda Turan'ın anneannesi vefat etti

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha geçen sene avrupa maçını önemsemeyip lige odaklanmamiz gerek dedin karaktersiz ülken için bi faydan olsun
şapka ile cilali ibo gibi olmuşsun apocum..
taraftarı olmayan klüp şampiyon olup ne yapacak !!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

Ozan Tufan için resmi açıklama!

Arda Turan sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemedi

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan'ın anneannesi vefat etti

Arda Turan'ı yıkan haber

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Emre Belözoğlu'ndan Arda sözleri

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Abdullah Avcı Milli Takımı açıkladı

Gael Clichy: Herkes inanırsa şampiyonluk gelecek

Gael Clichy'den şampiyonluk sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.