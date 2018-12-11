Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

"Bizim pas kalitemizi artıran bir zemin vardı. Onun için teşekkür ediyoruz. Rakiple ilgili maçtan evvelki analizlerimizde, çok kısa ve net konu başlıkları vardı. Ligimizin en fazla direkt oynayan takımıydı. Bununla ilgili savunmada ikinci toplar önemliydi. Biz yüzde 65'le bu ikinci topları aldık. Rakip bir geçiş takımıydı ve savunma güvenliğini nasıl alacağımızı çalışmıştık. Bunda da pek pozisyon vermediler. Duran toplar kalıyordu sadece. Bu anlamda saha içinde doğru durduk. Maçta 650 pas yapmış, yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Maçtan evvel yüzde 65-70 oranında bunu bekliyorduk. Gole kadar ve ikinci yarının başına kadar bu oran yüzde 70'lerdeydi. Rakip ceza sahası içine de 22 defa girdik."

Kazançlı başladıkları haftayı yine kazançlı bitirmek istediklerini anlatan Avcı, "İlk yarıyı lider tamamlamayı garantiledik. Önümüzde 19 hafta daha var. Zor bir süreç devam edecek. Grup enerjisini, aile ortamını ve oyun kalitesini geliştirerek devam etmek istiyoruz. Onun için bugün oyuncularım çalıştıklarımızı hem savunmada hem hücumda hem de saha içerisinde harfiyen uygulamaya çalıştılar. Farklı da kazanabilirdik. Değerli bir taktik anlayışı, değerli bir 3 puan ve haftayı tekrar lider kapatmak önemliydi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddialarıyla ilgili soru üzerine Abdullah Avcı, "Bizim 23 tane değerli oyuncumuz var. Benim daha evvelden, milli takımdan tanıdığım bir oyuncudur. Şu an itibarıyla öyle bir düşüncemiz ve tasarrufumuz yok." yanıtını verdi.

Avcı, ligin 16. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili olarak, "Galatasaray ligin en değerli takımlarından bir tanesi. Ligin son şampiyonu ve büyük bir camia. Geri dönüşleri olan camialar. Normal bir şekilde hazırlanacağız. Karşımızda ciddi bir takım var. Yine oyun disiplini ve rakiple ilgili planlarımız üzerinden hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.