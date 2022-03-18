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Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması bir hafta ertelendi!

18.03.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası konuştu. Avcı, "Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var" dedi.

Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması bir hafta ertelendi!

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrası konuştu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Avcı, "Aslında normalde 2-0 önde girerdik devreye. 2 pozisyonumuz vardı, ve rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk. Kaotik bir maç oynadık. Kazanmak istedik, oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİR HAFTA UZAYACAK"

Şampiyonluk hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var" şeklinde konuştu.

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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