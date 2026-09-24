Fransa Milli Takımı, Türkiye’ye geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında, yarın saat 21.45’de Kocaeli Stadyumu’nda Fransa’yı ağırlayacak. Söz konusu müsabaka için Fransa kafilesi, İstanbul’a geldi. Fransız ekibini taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı ardından kara yoluyla Kocaeli’de konaklayacakları otele hareket etti.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane’nın kadroya aldığı isimler şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zare-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Stade Rennais FC), Kylian Mbappe (Real Madrid CF), Michael Olise (Bayern Münih)