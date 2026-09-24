Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı olay oldu! Fiyatını görenler şaştı

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğluyla birlikte çekildiği aile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aile pozunda futbolcunun tercihi olan ayakkabı ise fotoğrafın önüne geçerek dikkatleri üzerine çekti.

AYAKKABISI OLAY OLDU

Fotoğrafta Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı, ilk bakışta klasik bir modele benzetildi. Ancak ayakkabının ayrık burun tasarımı, modelin alışılmış ayakkabılardan farklı olduğunu ortaya çıkardı.

FİYATI 80 BİN LİRA

Ayakkabının yaklaşık 80 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olması da sosyal medyada gündem oldu. Futbolcunun aile fotoğrafında tercih ettiği ayakkabının tasarımı kadar yüksek fiyatı da kullanıcıların dikkatini çekti.