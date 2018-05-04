SPOR

Abdullah Avcı: Teklif iddialarıyla ilgilenmiyorum

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

Konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Teklif iddialarıyla ilgilenmiyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçta, son dakikada dramatik şekilde yedikleri golle puan yitirdiklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, rakipleri karşısında ilk yarıda hücum, ikinci yarıda da savunma dersi verdiklerini vurgulayarak, "Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu. Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Avcı, ilk yarıda hücumda tüm doğruları gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92. dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu." diye konuştu.

Takımın Brezilyalı oyuncusu Mossoro'nun gördüğü kırmızı karta değinen Avcı, şunları söyledi:

"Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir."

Abdullah Avcı sezon sonunda başka bir takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Türkiye'de çok doğru gözükmeyen, alışık olmayan bir örnek devam ediyor. Şu anda başka duygular yaşıyorum. O tarafıyla ilgilenmiyorum." yanıtını verdi.

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abdullah avcı Medipol Başakşehir

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