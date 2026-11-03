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Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkında çıkan istifa haberlerine açıklık getirdi. Göktürk, kararının kişisel bir istifa olmadığını belirterek yönetim kurulundaki sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun geleceğine ilişkin gelişmelerin ardından Başkan Vekili Barış Göktürk hakkında istifa iddiaları gündeme geldi.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe de Barış Göktürk ten istifa iddialarına yanıt! 1

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk hakkındaki iddialara açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."

YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA DİLEKÇESİ HAMLESİ

Fenerbahçe de Barış Göktürk ten istifa iddialarına yanıt! 2

Göktürk, kendisinin istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelerin ise Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla istifa dilekçelerini başkanın değerlendirmesine sunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe Barış Göktürk
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