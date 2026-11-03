Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun geleceğine ilişkin gelişmelerin ardından Başkan Vekili Barış Göktürk hakkında istifa iddiaları gündeme geldi.

İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir. — Barış Göktürk (@baris_gokturk_) November 3, 2026

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk hakkındaki iddialara açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."

YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA DİLEKÇESİ HAMLESİ

Göktürk, kendisinin istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelerin ise Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla istifa dilekçelerini başkanın değerlendirmesine sunduğunu belirtti.