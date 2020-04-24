Abdullah Avcı teklifi açıkladı

Başakşehir'deki başarısının ardından sezon başı Beşiktaş'a gelen fakat beklenen performansı sergileyemeyen, 18. haftadaki Sivasspor mağlubiyeti ve kupada Erzurum’a elenilmesinin ardından görevine son verilen Abdullah Avcı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kısa süreli Beşiktaş'tan serüveninin ardından Fenerbahçe ile anılan Avcı, ''Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım.'' dedi.
Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;
"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste Şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet. Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Beşiktaş teknik direktörü için kaybederse gidecek algısı vardı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım. Mesleki anlamda cebime koyduğum şeyler de var. Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler de yapacağım. Kendimi ifade edebilen birisiyim. Beşiktaş’a gelmek önemli bir gurur ve tutku. Zorlukları da biliyordum. 6. Hafta hoca istifa, 12.hafta tribüne. 1 ay sonra tesisten ayrılmak zorunda kalıyorsun."
"Milli takım, büyük takım ve özellikle Başakşehir. Hala yarışta. Gelecekle ilgili sağlık probleminin çözülmesi lazım. Futbol nasıl oynanacak bilmiyoruz. O süreci biz de adım adım takip ediyoruz. Bence oynanarak devam etmeli futbol. Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım."
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