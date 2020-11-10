Abdullah Avcı: Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanırken hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de Abdullah Avcı'dan açıklamalar geldi.

"TRABZONSPOR'A YAKIŞIR OYNAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı imzanın ardından, "Öncelikle Sayın Başkanımıza, güzel sözleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, Sayın başkanımızın da söylediği gibi YanYana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız" dedi