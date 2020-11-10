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Abdullah Avcı: Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.11.2020 15:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdulah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklamalar var.

Abdullah Avcı: Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanırken hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de Abdullah Avcı'dan açıklamalar geldi.

"TRABZONSPOR'A YAKIŞIR OYNAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı imzanın ardından, "Öncelikle Sayın Başkanımıza, güzel sözleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, Sayın başkanımızın da söylediği gibi YanYana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız" dedi

"ABDULLAH AVCI İÇİN MUTLUYUM"

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren; bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı'nın Trabzonsporumuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim. Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonsporumuzun başarısı etrafında kenetlenir. Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak YanYana durmanın öneminden söz ediyoruz. YanYana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine YanYana durarak, BizBize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız" dsözlerini kullandı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu baskanda gizli bir bencil ve narsistlik var Ünal i gonderdikten sonra lig TV de dinleniyince anladım . unali ben yarattım ben de önce başarısı yoktu ve ben gönderdim diyordu ve tüm gece yarisi kafasında kurduğu kurgularla . narist kişilik bozuklugu mevcut .
bi avcı bi ormanı yaktı simdi bi avcı bir ağaoglunu indirir demedi demeyin
zamanı gelince abdullah bey de gidecek, çare değil.
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