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Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.12.2020 21:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR PERFORMANS VARDI"

Galatasaray karşısında kötü bir performans sergilediklerini dile getiren Avcı, "Aslında maç, 7. hafta herhalde oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar daha fazla hakim olduk. Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yeni girdik. İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi trekrar oyuna sokardı" dedi.

"TRABZONSPOR ASLA KABUL ETMEZ"

Trabzonsporlu futbolcuların skor olarak geride olsalar bile bunu kabul etmemeleri gerektiğini dile getiren Avcı, "Trabzonspor asla kabul etmez. 2-0'dan sonra etmemesi gerekiyordu. Kötü oyunu kabul etmiyorum. Daha tepkili, disiplinli, üreten olmamız lazımdı. İkinc iyarıdaki oyunu kabul etmiyorum. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama mağlup tarafı kabul edemeytiz. Burası Trabzonspor. Bunu bir an evvel telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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