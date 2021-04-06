Abdullah Avcı: Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Kayserispor maçını "Oyunun güzelliği bu. 1-1 biten Başakşehir-Kayserispor maçında daha fazla pozisyon bulmuştuk. Ama bu maçta istatistik olarak birçok rekoru kırmış olabiliriz. Topa sahip olmada. Hücum yaparken savunma güvenliğini bırakmadık. Direkten dönen toplar var. Ceza sahasına fazla girme var. 28 şut var. Takım her şeyi denedi. Takıma sadece 2. yarı 15-20 dakikada pasın şiddetini biraz daha artırabilirdik" dedi.

"Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım" diyerek maçta 10 kurtarış yapan Doğan Alemdar'a hakkını teslim eden Avcı, "Blok halinde iyi savunma yapmaya çalıştılar ama her şeyi denedik. Hem hücumda hem savunmada. En çok yiyen takımdan en az gol yiyen takıma döndük. Bugün kalecisi milli takım kalecisi olan bir takımız. Hücum oynarken de savunma güvenliği var. Takım gelişiyor. Artık topu çizginin içine atmak, o günkü performans ve yetenek belirliyor. Fazla seçeneğim yok. Tony (Nwakaeme) sakatlanarak çıktı. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Rekabeti kaliteyi daha artırarak gitmenin çalışmalarını yapacağız. Oyun içinde bunlar var. Çabuk gelişen bir takımız ama kaliteyi artırarak rekabeti daha iyi sağlayarak bir durum sağlarsak önümüzde ciddi hedeflere koşacağımıza dair duygularım tamdır." diye konuştu.