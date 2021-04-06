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Abdullah Avcı: Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynar

06.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Kayserispor maçı sonrası rakip kaleci Doğan Alemdar'ı tebrik etti. Ön tarafta fazla alternatifi olmadığını söyleyen Avcı, "Çabuk gelişen bir takımız. Oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor önümüzdeki sezon en tepeye, zirveye oynayabilir" dedi.

Abdullah Avcı: Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Kayserispor maçını "Oyunun güzelliği bu. 1-1 biten Başakşehir-Kayserispor maçında daha fazla pozisyon bulmuştuk. Ama bu maçta istatistik olarak birçok rekoru kırmış olabiliriz. Topa sahip olmada. Hücum yaparken savunma güvenliğini bırakmadık. Direkten dönen toplar var. Ceza sahasına fazla girme var. 28 şut var. Takım her şeyi denedi. Takıma sadece 2. yarı 15-20 dakikada pasın şiddetini biraz daha artırabilirdik" dedi.

"Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım" diyerek maçta 10 kurtarış yapan Doğan Alemdar'a hakkını teslim eden Avcı, "Blok halinde iyi savunma yapmaya çalıştılar ama her şeyi denedik. Hem hücumda hem savunmada. En çok yiyen takımdan en az gol yiyen takıma döndük. Bugün kalecisi milli takım kalecisi olan bir takımız. Hücum oynarken de savunma güvenliği var. Takım gelişiyor. Artık topu çizginin içine atmak, o günkü performans ve yetenek belirliyor. Fazla seçeneğim yok. Tony (Nwakaeme) sakatlanarak çıktı. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Rekabeti kaliteyi daha artırarak gitmenin çalışmalarını yapacağız. Oyun içinde bunlar var. Çabuk gelişen bir takımız ama kaliteyi artırarak rekabeti daha iyi sağlayarak bir durum sağlarsak önümüzde ciddi hedeflere koşacağımıza dair duygularım tamdır." diye konuştu.

Çok geçmişi irdeleyen birisi olymadığını vurgulayan Avcı, "Trabzonspor büyük takımdır. Dominant oynar. Baskılı oynar. Çabuk gelişen bir takımız. Oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor önümüzdeki sezon en tepeye, zirveye oynayabilir. Oyun formasyonları değişebiliyor. Bununla beraber sonuç da almalıyız. Pratiklerin çok fazla olmasıyla birlikte daha güçlü ve dominant olan skorlar alan bir takım olabilir. Çok fazla maç kazanarak bir de kupa alarak geldi bu takım. Çocuklar elnden geleni uygulamaya çalışıyor. Bazen burada rekabet ve oyuncu sayısının fzala olması bunu artıracaktır. Bugün 9-10 tane alt yapıdan oyuncu vardı. Ön oyuncu sayısı çok az. Tony (Nwakaeme) sakatlanarak çıktı. Hafta sonunda oynayıp oynayamayacağına bakacağız" açıklamalarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her sene zirveye oynayan Ts , sezon sonu 4.veya 5. oluyor.
hala kalite diyor ya,arkadaş adamlar 10 kişi kapalıyken yüzde 75 topla oynadın,her türlü pozisyona girdin.1-1 den sonra pas tercihleri değişti,hani şu golü ararken bünyede oluşan konsantrasyon var ya,o gitti.stoperler önde ama yan paslar çoğaldı.1-0 ken ulan şu boş hemen vereyim dediğin adama,1-1 ken bu şimdi boş ama kaptırabilir gerek yok kafasına neden geliyor bu takım.adamları ısırıyorken neden bırakıp garanti oyuna geçiyoruz.75 ten sonra rakibin dikakti artıyor,asılıyor,direniyor,neden 35-40 dakikayı dengeli oyunla harcıyorsun.çok mu eminsin 15 dk da gol bulacağından.

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